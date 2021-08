Foto de Janja com Lula viraliza nas redes com enxurrada de memes

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução / Twitter )

"Boa noite com essa lua cheia no Ceará!", escreveu Janja em uma publicação no Twitter, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas não foi a lua ou o sorriso do casal que chamou a atenção, os atributos físicos do petista roubaram a cena.

O clique do fotógrafo Ricardo Stuckert rendeu mais de 55 mil curtidas e chegou aos trending topics da rede social na madrugada desta segunda (23/8). Tudo isso porque o ex-presidente se mostrou em forma, aos 75 anos. As coxas malhadas não passaram despercebidas e a internet não poupou elogios e comparações.

Mas nas redes não foram só elogios. Os internautas não pouparam os prováveis rivais de Lula nas eleições de 2022, e choveram indiretas e memes para Jair Bolsonaro, Sergio Moro e Ciro Gomes (PDT).

O lula vence do Bolsonaro até no histórico de atleta pois que COXÃO pic.twitter.com/zuVttURSWJ — Dora Figueiredo ?????‍???? (@dorafigueiredo) August 23, 2021





Lula deve estar fazendo muito leg press na academia. pic.twitter.com/ILfRQVYmpt — Hildeberto Jr. (@hildjr) August 23, 2021

Make Brazil Great Again pic.twitter.com/DYmRk84xbH — PAULO (@PauloVieiraReal) August 23, 2021





Hahahahaha

Eu me empolguei na zoeira amiga



E tem esse tbm ... o Moro pic.twitter.com/zZtfV7T7wL — ViVi - Mochileira das Galáxias ???????????? (@vivi_scans) August 23, 2021

Entendi agora a implicância q Moro tem com o triplex do Lula ???? — Guga CPI da COVID???? (@gugakindur) August 23, 2021