Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (25/8)

OQ Oscar Quiroga

Convergências de desejos e necessidades



Data estelar: Lua míngua em Áries



É raro que as necessidades e os desejos sejam convergentes, pois, se observas imparcialmente o desenrolar de teus dias, perceberás que tratas com enfado o suprimento de tuas necessidades, enquanto buscas ardentemente a satisfação de teus desejos.

Contudo, esse algo elusivo que chamas de felicidade, quase que em sua totalidade depende de treinar a convergência entre as necessidades e desejos, até chegar ao momento em que as duas se fundem numa só e constante atividade. Nenhum de nós tem essa bola toda, ainda, para ser assim, mas, sem saber o que buscamos, na verdade o objetivo é essencialmente esse, que necessidades e desejos convirjam.

Tenta focar teus ferventes desejos no suprimento das necessidades, e busca sempre entender se o que desejas é realmente necessário. Isso te poupará de muita dor de cabeça.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



O jogo de interesses chega a um ponto de enorme complexidade, porque todas as pessoas querem que seus próprios interesses prevaleçam sobre os alheios e, assim, se cria um impasse. Quanto vai durar? Impossível saber.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



O pior que pode acontecer é que não aconteça nada, e para nada acontecer, você precisa continuar tratando suas vontades com timidez, como se não fosse capaz de as colocar em prática. A vida é jogo, faça sua parte.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se você quiser que algo seja feito bem, não delegue nada na mão de terceiros, mas assuma todas as tarefas pertinentes, mantendo controle sobre tudo que estiver envolvido. Só assim sua alma garantirá bons resultados.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



É importante ampliar a margem de tolerância e condescendência nesta parte do caminho, em nome de preservar bons relacionamentos, mas que passam por uma fase em que são ditas coisas ofensivas e desnecessárias.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Você vai precisar se munir de uma enorme dose de boa vontade para estabilizar e consolidar o fluxo de caixa que deixe sua alma segura e confortável. Não há nada de impossível no cenário, mas é tudo complexo e intrincado.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Do pensamento à prática no menor tempo possível, essa seria a melhor receita de vitória neste momento. Porém, o resultado dependerá do nível de atrevimento com que você administrar tudo que estiver envolvido.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Receios aos montes invadem sua alma, e dá a impressão que a qualquer momento será anunciado o fim do mundo. Porém, você verá, os receios se dispersarão como a bruma da madrugada, e tudo ficará claro novamente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Coordenar todas as pessoas envolvidas para que não se perca o pique nem o fio da meada, este é o desafio da atualidade. O excesso de autoconfiança seria tão pernicioso quanto a desconfiança. Só prestando atenção.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Nada simples e direto há nesta parte do caminho, tudo se tornou muito complexo e intrincado, porém, ao mesmo tempo isso significa que, você acertando na tecla certa, poderá avançar várias casas desse jogo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Conhecer mesmo, a gente só conhece o que percebe através da própria experiência, porque todo o resto é apenas teoria. Por isso mesmo é que é importante você se lançar à experiência, principalmente agora.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



O temor estará sempre por aí, se esgueirando no meio dos pensamentos esperançosos. Porém, você sempre terá à sua disposição o livre arbítrio, para decidir se vai dar mais valor ao temor ou à esperança.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Você nunca saberá antecipadamente se as suas visões interiores são fantasias ou pressentimentos. Para comprovar a diferença entre umas e outras, você vai ter de se atrever a colocar em prática e ver os resultados.