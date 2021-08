Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (26/8)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Repetições inúteis



Data estelar: Mercúrio e Plutão em trígono; Lua míngua em Áries



A mera repetição de tarefas e comportamentos não serve, por si só, ao teu aprimoramento. Por exemplo, a esta altura, já se vão vários anos que usas teclados para digitar tuas comunicações e, muito provavelmente, ainda não aprimoraste a digitação, para que essa seja fluída e nem tenhas de olhar tela ou teclado para acertar nas letras.

Te repito então, a mera repetição não garante teu aprimoramento, pois, esse só acontecerá quando decidas prestar atenção ao que fazes e, além disso, te treinar intencionalmente para que as tarefas que desempenhas sejam o suporte para desenvolver destreza. Só quando tua alma seja destra nas tarefas habituais passarás para estágios mais avançados e te livrarás do que, hoje em dia, te entedia e enfada. O desenvolvimento humano não se dá automaticamente, é preciso querer se desenvolver.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Você, defenda seus interesses, mas não cante vitória antes do tempo certo, já que há outras pessoas que, simultaneamente, estão defendendo os interesses delas. Nesse clima de competição, tudo pode acontecer.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Suas vontades precisam ser testadas, porque se você ficar ruminando fantasias dentro de sua própria alma, isso vai provocar congestão, além de frustração. Atreva-se a colocar em prática suas vontades.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As coisas só terminam quando terminam, e não quando as pessoas dizem que terminaram. Portanto, se você quiser colocar um ponto final em algumas questões que se arrastam ao longo do tempo, tome conta disso pessoalmente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



As pessoas falam mais do que a boca, mas mesmo depois de reconhecer que exageraram no tom, muito dificilmente elas consertam o estrago. Vai depender de seu nível de tolerância e condescendência seguir em frente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

São mais complexas do que pareciam as manobras que você precisa fazer para estabilizar o fluxo de caixa que lhe garanta segurança e conforto, mas não são impossíveis. Por isso, se muna de boa vontade e em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Atitudes firmes são necessárias, mas o assunto é descobrir o alvo certo para as tomar, senão, você vai se desgastar e produzir discórdias onde seriam desnecessárias, e sua alma ser condescendente onde não deve.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você já passou por vários momentos em que tudo pareceu ir ao inferno, mas você já passou também pela experiência de verificar que o inferno não aconteceu. Tenha isso em mente agora, nesta hora densa e obscura.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As pessoas complicam muito, porém, têm boa vontade e isso muda todo o panorama, porque, pelo menos, haverá disposição para consertar as trapalhadas que forem acontecendo. Se muna de boa vontade, isso sim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Há muito para fazer por um lado, mas pelo outro, também não se pode fazer nada. Assim de complexo e intrincado é o cenário pelo qual sua alma precisa transitar nesta parte do destino. Cada caso há de ser um caso.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Agora é quando a porta da experiência está aberta para sua alma, de modo a ampliar o entendimento a respeito da vida. Questione todas as teorias e comprove se essas valem, através do efeito na própria experiência.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Temor e esperança andam de mãos dadas nesta parte do caminho, e você vai precisar dar ouvidos às razões de ambos, e tirar suas próprias conclusões. Nada se pode saber antecipadamente, é tudo especulação. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



O ser humano só conhece o que experimenta e percebe com seus próprios métodos. Por isso, é importante que você se atreva a colocar em prática suas visões, porque só assim você saberá se são úteis ou inúteis.