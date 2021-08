Novo programa de Fernanda Gentil, o Zig zag arena estreia em outubro

CB Correio Braziliense

(crédito: Globo/João Miguel Júnior)

A Globo anunciou a data do programa de Fernanda Gentil, em mais uma tentativa de emplacar a jornalista esportiva como apresentadora no entretenimento. O Zig zag arena estreia em 3 de outubro, um domingo, após a Temperatura máxima. A atração será um game show, com cenário inspirados nos fliperamas da década de 1980.

"O Zig Zag Arena é uma grande competição de brincadeiras da nossa infância adaptadas para os dias de hoje. Participa quem é feliz, ganha quem mais se divertir! Vou estar entre amigos com Hortência, Everaldo e Marco Luque, fazendo o que eu adoro, que é comunicar, e dentro de uma arena comandando uma competição: não poderia estar mais feliz e ansiosa! Tem rivalidade, diversão, prêmio em dinheiro, e muito mais... Só posso agradecer por mais essa oportunidade muito especial de entregar leveza em tempos tão delicados", afirma Fernanda, no comunicado da Globo.

Zig zag arena será uma competição entre dois times. Para vencer, eles terão que passar pelas fases Pique-pega, Mega Ball e Tudo ou Nada. Juízes fiscalizam cada movimento da turma.

"Quem nunca brincou de pega-pega? Esse é o nosso programa. É uma megaprodução; um formato inédito e original, pensado para as famílias brasileiras, inspirado nas brincadeiras e jogos de infância presentes na nossa cultura. Mas, ao mesmo tempo, também inventamos o nosso próprio jogo, uma brincadeira nova, moderna e divertida, que desperta o desejo de competir e, principalmente, de se divertir", define o diretor artístico Raoni Carneiro.