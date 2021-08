Mariana Ximenes é jurada convidada no The masked singer Brasil desta terça

CB Correio Braziliense

A atriz Mariana Ximenes, a condessa de Barral da novela Nos tempos do imperador, vai participar do The masked singer Brasil desta terça-feira (24/8). Ela vai se juntar aos jurados Taís Araújo, Rodrigo Lombardi, Simone e Eduardo Sterblitch na tarefa de descobrir quem está por trás de uma das fantasias.

"Vamos nos divertir, revelar os mistérios de quem está se apresentando e pagar uns micos, claro! Quem nunca?", brinca Mariana, que se encantou com a desenvoltura de Arara ao som de Beleza rara, pinçada do repertório da apresentadora do programa, Ivete Sangalo.

Além de Arara, estarão na disputa do dia Coqueiro, Astronauta e Girassol. Unicórnio está imune por ter sido a preferida dos jurados em programa anterior. Ela vai se apresentar fora da competição, cantando Lua de cristal, sucesso na voz de Xuxa. Rocket man, Me apaixonei pela pessoa errada e Haja amor completam o repertório em homenagens a Elton John, Exaltasamba e Luís Caldas, respectivamente.