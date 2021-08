Luísa Sonza e Marília Mendonça gravam nova versão de ‘Melhor sozinha’

CB Correio Braziliense

Luísa Sonza regravou ‘Melhor sozinha’ com Marilia Mendonça - (crédito: Luisa Sonza/Instagram/Reprodução)

O novo disco de Luísa Sonza segue ganhando materiais extras de divulgação. Na última semana, a cantora foi até Goiânia para gravar em estúdio com Marília Mendonça uma versão alternativa de Melhor sozinha. “Sozinha até que é bom, mas melhor mesmo é com você”, escreveu a cantora em post divulgado no Twitter na tarde de 17 de agosto, em referência a um trecho do seu mais recente trabalho.

Divulgado neste domingo (22/8), o remix da música faz parte do seu novo álbum, Doce 22, segundo disco de carreira, e conta com um videoclipe com mais de dois milhões de visualizações no canal oficial no Youtube. No vídeo as duas artistas aparecem em estúdio cantando e bebendo em clima descontraído.

Lançado em julho, Doce 22 recebeu quase 30 milhões de acessos em sua estreia no Spotify Brasil, alcançando a primeira posição entre os álbuns mais ouvidos na plataforma, superando Chromatica, de Lady Gaga, e Sour, de Olivia Rodrigo. No mesmo período, o álbum alcançou a segunda colocação de estreia no Spotify internacional, perdendo somente para We’re all alone in this together, do rapper inglês Santan Dave.

Veja a seguir o clipe da nova versão da música Melhor sozinha.

Sozinha até q é bom mas melhor mesmo é c vc @MariliaMReal pic.twitter.com/pvQLGiJdAB — luísa SONZA (@luisasonza) August 17, 2021