Inscrições para projeto com foco na cultura do hip-hop vão até esta quarta

EF Eduardo Fernandes*

Grupo Cultural Azulim, em Sobradinho - (crédito: Breno Fortes/CB/D.A Press - 2/12/2015)

Terminam nesta quarta-feira (25/8) as inscrições para o projeto Azulim Para Todos. O programa tem objetivo de capacitar os participantes por meio de três oficinas na área do hip-hop: música, que inclui rap e curso de DJ; breakdance; e artes plásticas, com criação de obras em grafite. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na sede da iniciativa, em Sobradinho 2 (leia Atividades).

Após os ensaios, os alunos do projeto montarão o espetáculo de dança Tributo aos heróis negros, que homenageará cinco personalidades: James Brown, Nelson Mandela, Luís Gama, Carolina Maria de Jesus e Zumbi dos Palmares. O programa é patrocinado por meio de convênio entre a Fundação Cultural Palmares, Secretaria Especial de Cultura e o Ministério do Turismo.

A inclusão do breakdance nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, pode ser uma oportunidade para os participantes da oficina. Além disso, Iranildo Moreira, presidente do Grupo Cultural Azulim, comenta que atividades culturais têm potencial para fomentar a economia criativa e gerar renda para a juventude.

"A cultura hip-hop conquista adeptos desde a origem dela, no fim da década de 1960. Ela é mais que um movimento, é um segmento que visa à transformação social, seja por meio da música, da dança, das artes plásticas ou de diversos projetos sociais que usam dessas linguagens para a promoção social e o desenvolvimento comunitário", destaca Iranildo.

O Azulim Para Todos promove a formação e capacitação dos artistas, para que consigam mais oportunidades, entender o papel deles nesse meio e ganhar visibilidade. Para Iranildo, o hip-hop é um dos poucos movimentos culturais que carregam a atuação social na essência.

Isso leva, segundo ele, à validação do hip-hop para a cultura. "Constatamos, sobretudo na atualidade, a grande penetração desse movimento nos meios de comunicação, no cinema, nas bienais de arte. Ele atingiu a maturidade e é, cada vez mais, reconhecido como movimento artístico afrodescendente", completa Iranildo.

Inscrições do programa de capacitação "Azulim Para Todos" terminam nesta quarta-feira. Projeto fará espetáculo de dança em tributo para heróis negros e irá homenagear cinco personalidades históricas (foto: Instagram Grupo Cultural Azulim/Divulgação)

Atividades



As oficinas ficarão sob responsabilidade de três professores: Lio MC, do grupo Liberdade Condicional Rap, na área da música; Luiz Fernando Barbosa, o B.Boy Testa, nas oficinas de breakdance; e Opa Crew, na área das artes plásticas com o grafite.

A oficina de danças urbanas, com foco no breakdance, ocorrerá às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h30 às 20h30. A prática de rap será às terças, quintas e sextas-feiras, das 10h às 12h e das 14h às 16h. Já as atividades de grafite serão nas terças e quintas-feiras, das 18h30 às 20h. Todas serão na sede do Grupo Cultural Azulim.

Os organizadores têm quase 30 anos de atuação no segmento, com participação nos maiores eventos de hip-hop do Distrito Federal. A sede do grupo fica em Sobradinho 2, na Área 9, Conjunto 5, Lote 24. Informações: 61 992-798-515.

*Estagiário sob supervisão de Jéssica Eufrásio