A Espanha moderna

Com o foco detalhista, o arquiteto, fotógrafo, escultor e artista plástico Ricardo Santonja registrou muitas mudanças físicas na Espanha contemporânea. Resultado da observação, a exposição Engenharia e arquitetura espanhola no Século 21 — Obra em expansão pelo olhar de Ricardo Santonja ocupa, até 19 de dezembro, a Galeria Vitrine da Caixa Cultural Brasília (SBS).

Organizada pela Embaixada da Espanha, a mostra traz, pela primeira vez no Brasil, obras do docente da Universidade Politécnica de Madri. “A fotografia é uma arte que tende a objetificar o que se vê, longe da subjetividade do ser humano. Para nós, ela tem um tratamento de descrição do que é apreciado, em muito proveniente do desenho da luz. O que pode ser agregado à realidade? Com a fotografia, posso ver mais, melhor do que com o olho humano. Aparecem os contrastes de luz, os detalhes. Isso formata uma expressão entre o nosso pensamento e a luz, para observar a arquitetura de maneira poética”, explica Santonja, em entrevista ao Correio.

Pelo que sublinha o artista, muitos arquitetos aderem a fotografia como a forma de fixar seus próprios trabalhos. “A fotografia identifica planos e espaços muito duvidosos para o olho e a mente humanos”, completa Ricardo Santonja. Aspectos de um desenvolvimento na cena urbana espanhola, motivado pela ampliação de rodovias e a integração de cidades, entre outros elementos, são apreendidos pelo artista que conta com especializações, quando se tratam de temas como funcionalidade, beleza e modernidade. Ao todo, o cenário cultural sondado na exposição se apresenta em 43 fotografias de dimensões que partem de 60cm x 40cm, chegando a 1,20m x 0,9 m. Tudo em cores.

Comunicação visual

“A fotografia incorpora um meio muito eficaz de comunicar a arquitetura e ainda mais com a tecnologia, a internet, tudo ficou ainda mais aperfeiçoado. Nem todos podem acessar os lugares (fisicamente). A fotografia é um meio de difusão dos espaços do mundo, além de sintetizar caminhos da sociedade e construções. É uma ferramenta poderosa para a compreensão plural da arquitetura”, diz o artista, que é curador da mostra e terá participação em palestra virtual a ser promovida na programação do Outubro Espanhol.

Desde 1989, Ricardo Santonja trabalha com arquitetos de grande representatividade. “Tenho um banco de imagens de construções, arquitetura e de engenharia da Espanha (A arte da construção na Espanha). Com a agência de cooperação espanhola internacional para o desenvolvimento, tenho trabalhado por muitos anos catalogando e investigando o trabalho de arquitetura e engenharia na Espanha. A exposição A arte da construção está acessível, via Google, depois de ser mostrada em países como Itália e Estados Unidos”, conta o artista, ao revelar alguns dos pontos altos da trajetória.



Engenharia e Arquitetura Espanhola no Século 21 — Obra em expansão pelo olhar de RicardoSantonja

Galeria Vitrine da Caixa Cultural Brasília (SBS Qd. 4 Lotes 3/4).

Até 19 de dezembro, de terça a domingo, das 9h às 18h. Agendamento viabilizado no WhatsApp (61) 99246-3993 e

3206-6456. Aos fins de semana, visitas guiadas também mediante agendamento.