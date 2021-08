"Bebê do Nirvana" processa banda por por exploração sexual infantil 

CB Correio Braziliense

Uma das capas de disco mais conhecidas do rock está envolvida em um processo por exploração sexual. Spencer Elden, o bebê que aparece nadando nu na capa de Nevermind, álbum do Nirvana, de 1991, está processando a banda sob a alegação de que foi produzida pornografia infantil.



De acordo com o The Guardian, o processo corre em um tribunal distrital da Califórnia e são réus na ação os membros ainda vivos da banda, a viúva de de Kurt Cobain, Courtney Love, e as gravadoras que lançaram ou distribuíram o álbum.

Elden tinha quatro meses quando a foto foi feita e, de acordo com ele, a imagem produziu "danos ao longo da vida" dele como "sofrimento emocional extremo e permanente com manifestações físicas".

Além disso, Elden afirma que nunca foi pago para aparecer na capa e seus pais nunca assinaram nenhum formulário de autorização. Ele pede uma indenização de US$ 150 mil (cerca de R$ 787 mil) de cada um dos 15 réus.

Em 2016, Elden recriou a imagem para o jornal New York Post como forma de comemoração dos 25 anos da banda. Na época ele chegou a demonstrar insatisfação com a foto. "E se eu não estivesse bem com meu maldito pênis sendo mostrado para todo mundo?' Eu realmente não tive escolha", afirmou ao jornal.