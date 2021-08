Aguinaldo Silva critica Beyoncé e atores negros rebatem

CB Correio Braziliense

O novelista Aguinaldo Silva coleciona polêmicas nas redes sociais. Desta vez, o autor de Império citou o fato de Beyoncé ter sido a quarta negra a usar o diamante Tiffany para falar sobre justiça social. "Para mim, justiça social só quando qualquer mulher, independente da raça, idade, religião ou fama puder usá-lo. Isso acontecerá algum dia? O que vocês acham?", pergunta o escritor.

No tuíte seguinte, Aguinaldo vai além: "Joelly tem 37 anos, é negra, diarista, mãe de três filhos e nenhum pai para ajudar a criá-los. Fico aqui a imaginar o que lhe passa pela cabeça quando ela lê notícias como essa sobre o colar milionário de Beyoncé. Gente, vamos cair um pouco na real, tá legal?". No comentário, ele responde a um seguidor que Beyoncé faz parte de um "elite opressora".

A atriz Jessica Ellen foi uma das que responderam ao novelista. Num texto contundente. ela pergunta: "Quando em suas novelas os protagonistas tiveram a pele como a minha? Quando em sua novela a cultura preta foi abordada para ajudar na autoestima da população preta?". Jessica continua: "Quando olho a imagem da Beyoncé poderosa e milionária penso na potência que nós, negros, somos. Em pleno 2012, a lista de protagonistas pretos na TV brasileira não chega a 5 nomes. E não é por falta de talento e, sim, de oportunidades. O problema do Brasil não é a Beyoncé ser milionária, é a elite branca se incomodar com nossa autonomia a ascensão social."

o ator Rafael Zulu, que participou de Fina estampa do autor, também rebateu Aguinaldo nas redes sociais. "Nunca vi protagonistas pretos em seus trabalhos... e não foram poucos. O senhor sempre fez parte do dream team dos escritores na Globo e nada de preto em destaque . Agora vem, na altura do campeonato, questioná-la (Beyoncé) por isso? Para nós, ela régua onde queremos e podemos chegar", escreveu Zulu.