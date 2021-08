CB Correio Braziliense

(crédito: Playarte Pictures/ divulgação)

Oren Little é um corretor de imóveis ranzinza que, após a morte da esposa, passa a morar sozinho. Depois de anos sem contato, o filho de Little, que está em reabilitação pelo uso de drogas, reaparece e pede para que o pai cuide da neta, Sarah, desconhecida pelo corretor até então. Este é o enredo de Um amor de vizinha, filme exibido nesta quinta-feira (26/8) na Sessão da tarde.

Sem jeito para cuidar da criança, Little pede ajuda de Leah, uma vizinha que também está solteira desde a morte do marido. Os dois se unem para cuidar da pequena Sarah e acabam se envolvendo, ajudando um ao outro a superar as mágoas do passado.

Com direção de Rob Reiner, o filme de 2014 é protagonizado por Michael Douglas e Diane Keaton.