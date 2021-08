Trailer de 'Homem-Aranha' atrai recorde de visualizações

CB Correio Braziliense

Tom Holland assume pela terceira vez o personagem, em filme-solo - (crédito: Internet/ Reprodução)

Ainda que não possa ser comparado em resultado de bilheteria, com US$ 1,13 bilhão de lucro (dados do mais recente episódio da franquia do Homem-Aranha), quando visto ao lado dos US$ 2,8 bilhões de renda apresentado por Vingadores: Ultimato, o Cabeça de Teia puxou o tapete do amontado de heróis reunidos em Vingadores: Ultimato, na prévia, com um trailer que superou em 70 milhões de acesso a estrondosa visualização de Ultimato.

Com estreia prevista para meados de dezembro de 2021, Homem-Aranha: sem volta para casa, estrelado por Tom Holland, atraiu o agigantado interesse 356 milhões de visualizações (em apenas um dia). Num comparativo com o longa de 2019 (Homem-Aranha: Longe de casa), a nova produção bateu recorde, superando, em quase o dobro, o número de visualizações do trailer.



No vídeo de prévia, Peter Parker (Tom Holland) faz um pedido de ajuda ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch). O elenco ainda conta com Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Alfred Molina e Jamie Foxx. A direção de Jon Watts, mesmo cineasta envolvido nos filmes anteriores

do herói da Marvel.