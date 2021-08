Priscilla Alcântara fala sobre saída do SBT e justificativa para demissão

VO Victória Olímpio

Após quase 10 anos fora do SBT, Priscilla Alcântara falou sobre a saída da emissora e a justificativa que recebeu ao receber a notícia sobre a demissão. Ela e Yudi Tamashiro foram apresentadores do Bom dia & Cia, programa infantil, entre 2005 e 2012. Durante entrevista ao Vênus Podcast ela contou sobre a saída dos dois.

"A desculpa foi que a gente ficou muito velho, alegando que a gente estava grande para o programa, de idade, fisionomia, e que eles não tinham um projeto para a gente. Incoerente porque depois a Silvia Abravanel aproveitou e entrou lá. E ela é mais velha que eu. Fiquei me perguntando: O que aconteceu?", riu, ao contar.

Priscilla contou que ficou perdida após saída do SBT: "Quando eu saí da televisão foi muito louco. Hoje eu percebo que nem eu estava botando fé na minha música mais. Meu primeiro instinto foi produzir um programa independente e continuar na TV".

"Nem passou pela minha cabeça: Vou aproveitar que o acaso me fez parar com a televisão e vou investir na música, que é meu grande sonho. Não... hoje isso me faz ver o quanto aquilo estava morto dentro de mim. Estava me desprendendo do meu destino por conta do conforto", continuou.

Contratação

Priscilla relembrou como chegou ao Bom dia & Cia, após participação do talent show Código F.A.M.A: "O Celso Portiolli achou que eu levava muito jeito para TV e me levava para fazer algumas gravações de enquetes, mas não contava o que era". O apresentador buscava algo para ela no canal.

A ex-apresentadora ganhou o programa e participou da versão internacional do programa, no México, que segundo ela, era como um Big Brother infantil: "Eu fiquei muito famosa no México e a Televisa queria me contratar, queria que eu ficasse lá. Ai minha mãe não estava entendendo nada, de repente eu estava no México e com um contrato para assinar".

"Ai a minha mãe ligou para o meu pai e para o Celso, que era uma pessoa que ficou muito próxima da gente nesse processo. E ele falou: 'Não, vem para o Brasil que eu te garanto que tem coisa muito melhor para você'. A gente confiou no Celso e três meses depois eu fui contratada para apresentar o Bom Dia & Cia, porque era isso que ele estava esquematizando nesse tempo", relembrou.