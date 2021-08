Sessão da tarde: ‘Plano B’ é exibido nesta sexta-feira (27/8)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Cansada de procurar pelo homem certo, Zoe decide ser mãe por meio de uma inseminação artificial. No mesmo dia que a inseminação é feita, a futura mãe acaba conhecendo Stan, que aparece como uma possibilidade real de relacionamento. Este é o enredo de Plano B, filme exibido na Sessão da tarde desta sexta-feira (27/8).

Após semanas escondendo a gravidez, Zoe finalmente revela a Stan que está esperando um filho. Mesmo com a notícia, o pretendente se mostra disposto a ficar com a mãe de primeira viagem e a pede em casamento. No entanto, quando o dia do nascimento do bebê se aproxima, o casal percebe que não se conhece bem o suficiente, o que acaba mudando os planos da dupla.

A comédia romântica é protagonizada por Jennifer Lopez e Alex O’Loughlin. O elenco também conta com Noureen DeWulf, Melissa McCarthy e Eric Christian Olsen.