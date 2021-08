Sesc realiza o evento Expressões Urbanas no próximo domingo (29/8)

CB Correio Braziliense

(crédito: Sesc/Divulgação)

Na intenção de dar voz à cultura de rua do Distrito Federal, o Sesc realiza, neste domingo (29/8), o Sesc Expressões Urbanas, na unidade de Taguatinga Sul, das 17h às 20h. O evento se dá anualmente desde 2011 e, nesta edição, conta com batalha all styles, shows de rap, grafite, slam, grupos de dança, oficinas e baile charme.

A intenção do evento é fomentar a cultura de rua do DF e região e dar espaço para novos nomes sobressaírem. Uma das formas é com disputas competitivas valendo medalhas para os vencedores, outra é por meio de oficinas para distribuir o conhecimento para mais pessoas.

Este ano, o Expressões Urbanas será realizado de forma híbrida com 200 ingressos gratuitos para acompanhar o evento in loco, que podem ser garantidos no site da Sympla, e uma transmissão ao vivo no canal do YouTube do Sesc-DF.

Confira a lista completa de atrações do Sesc Expressões Urbanas

Negra Eve - Pocket Música

Amaro - Pocket Música

Aborígine - Pocket Música

MC Singelo - Pocket Batalha de Conhecimento

MC Zen - Pocket Batalha de Conhecimento

DJ Liso - Pocket Música

Ayoola - Performance Poética

Amanda Caetano - Performance Poética

SPEK - Grafite

ADN - Grafite

Thauane Lyz - Batalhas All Styles(Júri Artístico)

Emanu - Batalhas All Styles (Júri Artístico)

Rômulo Santos - Batalhas All Styles (Júri Artístico)

Petrônio Paixão - Baile Charme

DJ Thiago Augusto - Batalhas All Styles

DJ Kazuza - Baile Charme

Taty Assem - Baile Charme

Luh Lemos - Baile Charme

Markin - Apresentação das Batalhas All Styles

UNDER 7 - Grupo de dança