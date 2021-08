Nathália Cavalcanti, ex-participante do ‘The voice Brasil’, lança single

CB Correio Braziliense

(crédito: Nathália Cavalcante/ Divulgação)

Nathália Cavalcante, ex-participante do The voice Brasil, prepara o lançamento do seu mais recente trabalho, o single Silêncio. O novo projeto tem como inspiração as experiências da artista vivenciadas durante a pandemia.

A cantora brasiliense, que participou do reality show em 2016 e conta com mais de 10 anos de carreira, também dividiu o palco com Eduardo Lages, maestro do cantor Roberto Carlos.

Silêncio conta com parceria da Girassol Studios, dos artistas Jonathas Pingo e Ana Lélia na produção e estará disponível nas plataformas digitais e no YouTube a partir da próxima segunda-feira (30/8).

Lançamento do single Silêncio

Na segunda-feira (30/8), às 19h, em todas a plataformas digitais e YouTube

Pré-save: https://onerpm.link/342577344375