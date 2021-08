CB Correio Braziliense

(crédito: Warner Bros. Pictures/ Divulgação)

Gracie Hart é uma mulher que teve a infância marcada por ser mais masculina que as demais garotas. Quando mais velha, Gracie torna-se uma agente do FBI e acaba sendo escolhida para se infiltrar no concurso de Miss Estados Unidos, evento no qual terroristas planejam um atentado. Este é o enredo de Miss simpatia, filme exibido na Sessão da tarde desta segunda-feira (27/8).

Para ajudar Gracie Hart, o FBI contrata o experiente Victor Malling, um consultor obsessivo que deve transformar a desajeitada agente em uma glamourosa candidata a miss.

A comédia estadunidense é protagonizada por Sandra Bullock. Os atores Michael Caine, Benjamin Bratt e Candice Bergen também integram o elenco.