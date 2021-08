CB Correio Braziliense

(crédito: Helena Barreto/Divulgação)

Não vamos pagar nada, filme exibido na Tela quente desta segunda-feira (30/8), conta a história de Antônia, uma mulher simples que, apesar de desempregada e cheia de dificuldades para pagar as contas, não perde o bom humor.

Indignada com o aumento dos preços no único mercado do bairro, Antônia faz um escândalo e acaba contagiando os demais clientes, que saqueiam o local e se recusam a pagar. Depois da confusão, a mulher vai precisar de jogo de cintura para justificar as atitudes para o marido.

Protagonizado por Samantha Schmütz, o longa é inspirado na peça teatral Non si paga! Non si paga!, de Dario Fo.