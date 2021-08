Com teaser, Lil Nas X anuncia álbum de estreia para setembro

CB Correio Braziliense

Cena do clipe ‘Industry Baby’, do rapper Lil Nas X. - (crédito: Lil Nas X/Reprodução)

Dando fim ao mistério criado nas redes sociais, Lil Nas X oficializa o lançamento do seu álbum de estreia. Na última quarta-feira (25/8), o rapper utilizou as redes sociais para divulgar um teaser do seu primeiro disco de estúdio, intitulado Montero.

No anúncio, o músico também divulgou uma prévia de uma canção inédita, sequência do clipe Industry Baby. No vídeo, um telejornal futurista noticia a fuga de Lil Nas X enquanto o rapper surge dirigindo pela estrada.

Em sua conta no Twitter, o cantor fez importantes considerações acerca do seu primeiro disco de estúdio. “Criar este álbum foi uma terapia para mim. Aprendi a deixar de tentar controlar a percepção das pessoas sobre quem eu sou, o que posso fazer e onde estarei. Percebi que a única opinião que realmente importa é a minha”, escreveu o artista.

Com lançamento previsto para 17 de setembro, o disco terá 15 músicas, incluindo os singles Montero (Call me by your name), Sun goes down e Industry baby. Indicado a cinco categorias do VMA 2021, o artista irá se apresentar no evento que acontece antes do lançamento do álbum.