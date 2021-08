Nadia Bacin ministra oficina gratuita de cerâmica no Teatro Mapati

CB Correio Braziliense

Cerâmica feita por Nadia Bacin - (crédito: Monica Michelson/Divulgacao)

O projeto Profissão Arte, da Associação Artística Mapati (Aama) ,anunciou a abertura das inscrições para uma oficina gratuita de iniciação a cerâmica ministrada pela artista Nadia Bacin. O curso será no espaço do Teatro Mapati nos dias 4, 11, 18 e 25 de setembro, sempre de 14h às 19h, somando 20 horas de aula.

Nadia Bacin é artista plástica da cidade e, desde 2002, se especializou como ceramista. Ela afirma que quer imprimir no trabalho “a força e as cores do Cerrado e a arte corporal dos grafismos”. No curso, ela vai trabalhar com os temas do “gênero trans e suas cores, dores e adereços”.

Para se inscrever, basta entrar no site oficial da Associação Artística Mapati. Lá também é possível encontrar a programação completa e mais informações sobre outras seis oficinas que serão realizadas pelo projeto Profissão Arte. As atividades são gratuitas e fomentadas pela Funarte.