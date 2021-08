João Pinheiro lança novo single sob o pseudônimo de ‘Mavignier’

CB Correio Braziliense

(crédito: João Pinheiro/Divulgação)

Após três álbuns lançados, músicas em trilhas sonoras de novelas e uma extensa parceria em duetos e composições, João Pinheiro está envolvido em novo projeto. Com mais de 30 anos de carreira, o músico assume o pseudônimo Mavignier para o lançamento do seu recente trabalho.

Inspirado em sua bisavó, a francesa Marie Mavignier, que veio para o Brasil no final do século 19, o cantor se utiliza do personagem para divulgar o single Você só queria chão. Assim como a Mavignier ‘original’, que veio para o país em busca de uma nova vida, João Pinheiro se lança em busca de novos rumos na carreira.

Composta em parceria com Fábio Cadore, a música mistura batuques com bolero e conta com arranjo e violão do artista paulista. Você só queria chão está disponível nas plataformas digitais e conta com distribuição pela ONErpm.