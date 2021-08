Marcos Mion é comparado a Chacrinha por Luciano Huck

AE Agência Estado

Na noite do sábado, 28, Luciano Huck surpreendeu os internautas ao entrar ao vivo no Instagram oficial dele. O novo apresentador das tardes de domingo da TV Globo decidiu agradecer aos fãs nas redes sociais e, além de chamar uma anônima para conversar na live, convidou o agora companheiro de emissora Marcos Mion, que o substituirá no Caldeirão a partir do dia 4 de setembro.

Luciano Huck quis desejar boa sorte ao colega e disse o quanto o admira. "Você é um cara, um moleque... sempre muito espontâneo, muito verdadeiro. Eu acho que você foi amadurecendo com a vida. A vida foi te impondo obstáculos e você foi transformando eles em potência", disse.

Marcos Mion contou que se emocionou muito ao assistir o último programa neste sábado e declarou que estava honrado em substituí-lo.

Luciano, por sua vez, comparou Mion a Chacrinha, que apresentava programa na TV Globo, nos anos 1980: "Sábado é um dia da diversão. Talvez eu tenha ido para o caminho um pouco mais da emoção e da história. Mas você resgata um pouco o que foi o Chacrinha antes da gente. E era 'for fun'".

Nas redes sociais, Mion ficou eufórico com a comparação: "E o Luciano explodiu minha mente quando me lembrou que estou entrando no lugar que um dia foi do Chacrinha? com a responsa de levar pra casa das pessoas, como ele levava, diversão, alto astral e alegria! Uau! Só acho que hoje não seria bem aceito arremessar bacalhau nas pessoas", brincou.