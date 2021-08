Diferentes caminhos: Jade Picon e João Guilherme anunciam fim do namoro

VO Victória Olímpio

(crédito: Jade Picon/Instagram/Reprodução)

Após cerca de três anos juntos, Jade Picon e João Guilherme anunciaram o fim do relacionamento. Nas redes sociais, os dois falaram sobre o término do namoro, mas com mensagens carinhosas, agradeceram pelo tempo que estiveram juntos.

"É assim que eu quero lembrar de nós… do meu primeiro amor. Sinto que para que essa memória se mantenha, esse seja o momento de seguirmos diferentes caminhos. Você entrou na minha vida para me ensinar a amar e eu não poderia ser mais grata por isso", escreveu Jade.

Jade relembrou todas as experiências que os dois tiveram juntos: "Obrigada por todos os momentos, beijos, risadas, viagens e toda nossa história que vivemos nesses 3 anos. Te desejo tudo do melhor, amo você", finalizou.

João também compartilhou foto com a influenciadora agradecendo pelos momentos juntos: "Obrigado por tanto. Como todos ciclos em nossas vidas, hoje se encerra o mais especial pra mim. Eu amei dividir esses últimos 3 anos da minha vida com você. Pode saber que mudei e aprendi muito. Sou grato e feliz por te ter perto de mim, te admiro e te amo".