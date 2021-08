CB Correio Braziliense

(crédito: Rede Globo/ reprodução)

À prova de fogo, filme exibido na Sessão da tarde desta terça-feira (31/8), narra a história de Caleb Holt, um bombeiro que se dedica bastante ao trabalho, mas enfrenta muitos problemas em casa, principalmente no casamento.

Por ser um marido ausente, Holt vive o fim do casamento, após sete anos de união. Na tentativa de salvar a relação, o pai do bombeiro pede para que o filho inicie uma experiência de 40 dias baseada no livro O desafio do amor. Após a experiência, os planos da família podem sair diferentes do esperado.

O filme, dirigido por Alex Kendrick, é protagonizado por Kirk Cameron, Erin Bethea e Ken Bevel.