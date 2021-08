CB Correio Braziliense

O francês Jean Mermoz foi pioneiro do correio aéreo - (crédito: Serviço Cultural da Embaixada da França no Brasil/Divulgação)

Apresentado pelo Serviço Cultural da Embaixada da França no Brasil, o projeto Jean Mermoz em Natal celebra os 90 anos da primeira travessia aérea transatlântica com correio postal, um marco na história mundial da aviação comercial. A exposição virtual, que pode ser conferida tanto em português quanto em francês, já está no ar.

Além de resgatar a história da Compagnie Générale de l'Aéropostale no Brasil, empresa de transporte postal aéreo, a mostra relata como se deu a travessia do Oceano Atlântico em 1930. Na curadoria, Beatriz de Miranda e Mônica Cristina Corrêa foram as responsáveis pelas imagens, ilustrações e textos do projeto, que permite reviver a trajetória do aviador Jean Mermoz.

Em maio de 1930, Mermoz foi acompanhado pelo operador de rádio Gimié e pelo navegador Dabry durante o voo que partiu de Saint-Louis, no Senegal, para Natal, no Brasil. Encarregados de trazerem 20 mil cartas para solo brasileiro, os aviadores realizaram uma travessia inédita que foi responsável por encurtar a distância entre a Europa e o chamado Novo Mundo, acelerando negócios e mudando a história da correspondência postal.