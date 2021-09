CB Correio Braziliense

Pela quinta, e última, vez, Daniel Craig será Bond, James Bond - (crédito: Universal/ Divulgação)

Por um mês, a partir de 7 de setembro, fãs podem assistir ao filme Ser James Bond, com locação gratuita no aplicativo da Apple TV (https://www.apple.com/br/apple-tv-app), numa antecipação do lançamento de 007, sem tempo para morrer nos cinemas. A locação será gratuita apenas no aplicativo da Apple TV que traz diversos modos de assistir a programas e filmes.

O 25º filme da série 007, Sem tempo para morrer, que estreia em 30 de setembro, traz Bond fora

do serviço e gozando de vida sossegada na Jamaica. Tudo desmorona quando o amigo Felix Leiter,

da CIA, aparece num S.O.S. Um cientista sequestrado puxa 007 de volta à ação e ele enfrentará perigosa tecnologia de ponta.



Em Ser James Bond, o astro Daniel Craig trata da jornada por cinco filme, em 15 anos, na pele de Bond. No filme, há imagens de arquivo inéditas dos filmes e Craig trava conversa objetiva com os produtores Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.