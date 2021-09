Pesquisadora Julliany Mucury aborda em livro poesia visceral de Renato Russo

IR Irlam Rocha Lima

Criador, líder, vocalista e principal compositor da banda brasiliense Legião Urbana, Renato Russo teve a trajetória artística e pessoal destacada em biografias escritas pelos jornalistas Arthur Dapieve e Carlos Marcelo, que utilizaram como subtítulos O trovador solitário e O filho da revolução, respectivamente. Em outubro, chega ao mercado editorial um outro livro sobre um dos nomes mais icônicos do rock brasileiro, intitulado Renato, o Russo, no qual a mestra e doutora em literatura brasileira Julliany Mucury aborda o legado poético do artista.



Antes de se ater à criação da obra, Julliany se viu diante da questão: Renato Russo é poeta? Este foi o tema que a norteou, a escrever, inicialmente, o TCC (trabalho de conclusão de curso), enquanto aluna do curso de letras da Universidade de Brasília (UnB). O material, devidamente ampliado, foi a base do livro.

Depois de 10 anos de pesquisas, coleta de dados e análise das biografias, que haviam sido lançadas sobre o ídolo e a contribuição dele para a cultura e o pensamento do país, a autora chegou ao Renato, o Russo.

Julliany conta que mergulhou na trajetória “de um dos maiores poetas e cancionistas da história da música brasileira”, para desvendar as múltiplas qualidades e significados que formaram a personalidade do jovem Renato Manfredini Jr. e do artista Renato Russo.



O livro permite a autora mostrar que as canções representavam uma parte fundamental na vida de Renato e o ajudaram a compreender melhor o seu lugar no mundo, “liberando um lado seu que até então era reprimido. Por isso, as músicas acompanharam sua transformação, falando questões de sua geração”.

Em campanha de financiamento coletivo pela Catarse, o livro, que vai celebrar o legado de Renato Russo, será lançado pela editora Garota FM Books, em outubro, mês em que completam 25 anos da morte do compositor. Maiores informações, inclusive recompensas, podem ser obtidas ao acessar o link: www.catarse.me/renatoorusso.



Sobre Renato, o Russo, Julliany Mucury disse que “o livro é resultado de anos de pesquisa. Além de analisar todas as letras de canção de Renato Russo, eu me aprofundo em 29 obras de autoria exclusiva dele, numa análise que percorre, também, o contexto histórico, político e social em que Renato Manfredini Jr se transforma em Renato Russo”. Ela acrescenta: “Falo de Brasília, das bandas de rock, do período pós-ditadura, da juventude nas superquadras e em como essa convivência nos pilotis oportunizou um cenário efervescente para a cultura da época”.