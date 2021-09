Luisa Sonza e Manu Gavassi animam fãs ao falar de possível parceria

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Os internautas se animaram após Luisa Sonza e Manu Gavassi falarem sobre uma possível parceria nas redes sociais. Tudo começou após Manu Gavassi lançar o single Eu nunca fui tão sozinha assim, título que acabou virando legenda de foto de Luisa. Ao compartilhar a publicação no Instagram, Luisa marcou Manu.

Manu aproveitou a oportunidade e compartilhou uma imagem com a letra da música Melhor sozinha, do álbum DOCE 22, de Luisa. "Eu sou bem melhor sozinha, sabe. (Errata: Não sou não, tá? É só uma piada com minha amiga Lulu, aliás um grande ícone)”, escreveu Manu.

Lendas! Luísa Sonza postou uma foto marcando a Manu Gavassi com a legenda “eu nunca fui tão sozinha assim” e Manu postou outra referenciando a música “melhor sozinha” da Luísa. Já amamos! pic.twitter.com/SD3nX7lEet — Portal Manu Gavassi (@manugportal) August 31, 2021

Nos comentários, Luisa afirmou que as duas precisariam fazer uma parceria: "Vish, agora vamos ter que fazer um feat em uma semana para completar a fic, que que a gente faz Manu". A atriz não perdeu a oportunidade e concordou com a ideia: "Socorro, só queria essa amizade agora. Depois me diz como tá sua agenda para compor um pop-emo".