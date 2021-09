CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Walt Disney)

Após a morte do pai, Sam fica responsável por dividir a herança do falecido. Para isso, o rapaz precisa entregar parte do dinheiro para Frankie, uma irmã que, até então, era desconhecida. Este é o enredo de Bem-vindo à vida, filme exibido na Sessão da tarde desta quinta-feira (2/9).

Quando Sam dá início à uma relação com Frankie sem revelar o grau de parentesco entre ambos, o rapaz tem a vida virada de cabeça para baixo, incluindo as relações com a mãe e com a namorada.