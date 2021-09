Artista plástica inaugura mostra inspirada em obra de Clarice Lispector

SF Severino Francisco

Ilustração de Terezinha Losada em exibição na Galeria Matéria Plástica - (crédito: Marcelo Carrera Maia/Pandora PIX)

A artista plástica Terezinha Losada sempre sentiu fascínio pela obra de Clarice Lispector. Quando tinha 16 anos, ela leu, pela primeira vez, a ficção A paixão segundo G.H. Sentiu-se provocada nos medos, desejos e fantasias de mulher. Porém, ao chegar à parte em que entra uma barata na história, rasgou o livro e jogou fora. Aos 30 anos, tentou retomar a leitura, mas não aguentou. Tem fobia de barata. Finalmente, ao completar 60 anos, em 2018, ela encarou o livro e colocou para si mesma um desafio: “Vou ilustrar A paixão segundo G.H.”.

O resultado desse embate é a mostra de 50 desenhos A paixão segundo G.H. - Ilustrações de Terezinha Losada, que a artista inaugura, nesta sexta-feira (3/9), às 19h, na Galeria Matéria Plástica (Altiplano Leste). Na abertura, haverá a exibição do vídeo Inferno e paixão, dirigido por Maria Maia, inspirado no livro A paixão de G.H. Além disso, fragmentos de textos de Clarice Lispector serão lidos pelas poetas Ana Maria Lopes, Angélica Torres Lima, Luciana Barreto, Lorena Martins, Lourdes Teodoro, Maria Lúcia Verdi, Maria Maia e Noélia Ribeiro.

O próprio mergulho espiritual que Terezinha empreendeu com a leitura de A paixão segundo G.H. a impulsionou na busca de soluções na criação das imagens: “Quando fiz o mergulho místico, ampliei o horizonte do desenho”, comenta Terezinha. “Há capítulos que são altamente eróticos. Ao mesmo tempo, existe uma busca do divino. A personagem diz que não sabe direito o que é Deus, mas que Deus é. A própria Clarice adverte que o livro não vai fazer mal a ninguém, mas recomenda que seja alma preparada. O que está em jogo é uma alegria muito difícil.”

Na primeira parte, Terezinha utilizou o triângulo como representação da terceira perna. Na segunda, usou o círculo. Visualizou a personagem G.H. pelas linhas da boca e dos olhos de Clarice. Terezinha usou os olhos para representar a barata: “Tem um pouco da paisagem do Rio de Janeiro, mas de uma maneira sutil.”

Na terceira, tomou como referência o trabalho da artista plástica Georgia O’Keeffe, que se inspira nas flores: “É uma estratégia de paródia da arte”, explica Terezinha.

Embora tenha nascido, quase que por acaso, em Londrina, Terezinha se considera candanguíssima. Os pais dela, paulistas, se mudaram para a cidade quando ela tinha 1 ano de idade. Participou do movimento de artes plásticas, fez inúmeras exposições e lecionou artes na UnB, de 2007 a 2012.

A exposição seria inaugurada na Galeria Matéria Plástica, instalada no Condomínio Altiplano Leste, sob a direção do artista plástico Luis Jungmann Girafa, mas foi adiada em razão da pandemia, no início de 2020. É uma casa dos artistas e realiza exposições de qualidade: “Existe uma analogia entre a viagem que G.H. propõe e o desafio que a pandemia nos coloca, de enfrentar um inimigo invisível”, comenta Terezinha. “Clarice nos coloca em contato com o mistério”.

Programe-se

A paixão segundo G.H. - Ilustrações de Terezinha Losada

Inauguração, nesta sexta-feira (3/9), a partir das 19h, na Galeria Matéria Plástica

Condomínio Privê Morada Sul (Altiplano Leste), Rua 23, Casa R49

Agendamento para visitas pelo fone: 981-275-728

A coordenação da galeria pede que os visitantes venham vacinados e usando máscaras.