Fãs, políticos e famosos lamentam morte do ator Sérgio Mamberti, aos 82 anos

Nesta sexta-feira (3/9), fãs, políticos e colegas lamentaram a morte do ator Sérgio Mamberti, que faleceu nesta madrugada, em São Paulo. Ele estava internado desde sábado, com problemas renais e uma infecção nos pulmões. Ele não resistiu a uma falência múltipla dos órgãos.

O nome de Sérgio amanheceu no Twitter como um dos assuntos mais comentados, com amigos lamentando a perda e agradecendo pelos ensinamentos. Fãs também homenagearam o artista relembrando algumas obras e elogiando o trabalho.

O elenco de Castelo Rá Tim Bum, em que Sérgio interpretou o personagem Dr. Victor, como os atores Cassio Scapin e Luciano Amaral relembraram o período em que trabalharam juntos.

Meu querido Sérgio Mamberti partiu. Um ator, pensador genial. Ativista, criador, foi quem chamou de incendiária, lá no comecinho, minha poesia.E me abriu as portas do seu teatro em Sampa. Todo meu amor. Mamberti presente!