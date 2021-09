Tela quente: ‘Armas na mesa’ é exibido nesta segunda-feira (6/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: KERRY HAYES / 2016 EUROPACORP)

Elizabeth Sloane, uma das mais poderosas lobistas dos Estados Unidos, arrisca a carreira política no intuito de aprovar uma emenda com leis de controle do porte de armas. Este é o enredo de Armas na mesa, filme exibido na Tela quente desta segunda-feira (6/9).

Ao ser abordada pelos senadores pró-armas em busca de apoio, Elizabeth recusa a proposta e passa a trabalhar para o lado contrário. Com a decisão, a lobista começa a sofrer uma série de ameaças pessoais e profissionais, o que a faz questionar os limites dentro da profissão.

Dirigido por John Madden, o filme é protagonizado por Jessica Chastain e Mark Strong.