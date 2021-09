CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/LD Entertainment)

Nossa vida com cães, filme exibido na Sessão da tarde desta segunda-feira (6/9), conta a história de cinco diferentes moradores de Los Angeles e as respectivas vidas com os cachorros de estimação.

O longa-metragem mostra como os cães influenciam as carreiras, amizades e relacionamentos de uma âncora de jornal, um passeador de cachorros, um empresário, uma barista e um veterinário.

A comédia romântica é estrelada por Vanessa Hudgens, Eva Longoria e Nina Dobrev.