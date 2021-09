Kristen Stewart fala sobre participação em 'Spencer': "Me senti mais livre"

VO Victória Olímpio

(crédito: Getty Images via AFP)

A atriz Kristen Stewart contou um pouco sobre como foi interpretar a princesa Diana no filme Spencer, de Pablo Larrain. Em coletiva de imprensa durante o Festival de Cinema em Veneza, a artista afirmou que nunca se sentiu mais livre em um papel.

"Tive mais prazer na minha fisicalidade fazendo este filme do que em qualquer outra coisa. Eu me senti mais livre e viva e capaz de me mover", contou antes da estreia mundial da produção.

O filme contará o processo de divórcio da princesa Diana do o príncipe Charles (Jack Farthing), após acompanhar Lady Di em uma das últimas férias que ela passou na Casa de Windsor. A previsão é que o filme seja lançado em 5 de novembro, no Estados Unidos. A data para lançamento no Brasil ainda não foi anunciada.

Segundo a revista Variety, a atriz contou que a produção teve conselheiros reais disponíveis para ajudar a equipe sobre as coisas que poderiam ou não serem feitas. Segundo os conselheiros, são "coisas que você não poderia saber sendo alguém de fora".

"Aprendi a reverência e aprendi que não devemos ir nós mesmos à cozinha e roubar comida. Sempre havia alguém para se certificar de que não estávamos saindo da linha e permanecendo autênticos”, contou Stewart.

Questionada sobre o estilo da princesa, a atriz disse que "realmente não importava o que ela estava vestindo. Ela era alguém que usava roupas como armadura, mas estava constantemente disponível e visível. Ela não conseguia se esconder, ela usava o coração na manga e isso, para mim, foi a coisa mais legal que ela fez".

"Todo mundo sente que a conhece. Isso é o que é bonito sobre ela, que ela é acessível. Você se sente amigo dela, como se ela fosse sua mãe. Mas, ironicamente, ela era a pessoa mais incognoscível", contou.