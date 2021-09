Juiz Fernando Pessôa lança livro que sobre julgamento na Justiça Militar

CB Correio Braziliense

O livro do juiz Fernando Pessôa será lançado em 16 de setembro - (crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE)

Fernando Pessôa de Silveira Mello, juiz federal da Justiça Militar e juiz-auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, lançará o livro Resolução de demandas repetitivas no processo penal militar. A publicação tem apresentação do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e do presidente do Superior Tribunal Militar, general Luis Carlos Gomes Matos.

Com lançamento previsto para 16 de setembro, a obra do magistrado tem como objetivo difundir, no campo jurídico e não-jurídico, os ritos processuais realizados pela Justiça Militar, buscando esclarecer sobre as formas de julgamento dessa instituição judiciária, a mais antiga do país, e aproximar o Direito Militar do Direito Comum.

O evento de lançamento do livro contará com a participação da ministra do STM Maria Elizabeth Guimarães, que assina o prefácio do livro, do ministro-presidente do STF e do CNJ, Luiz Fux, e do ministro-presidente do STM, o general do Exército Luis Carlos Gomes Matos.

A transmissão on-line ocorrerá pelo Instagram da Emais Editora (@emaiseditora) e na página do próprio autor (@prof_fernandomello).

Legenda: Fernando Pessôa da Silveira Mello (Foto: Roberto Jayme/Ascom/TSE)