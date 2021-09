Angelina Jolie comenta separação de Brad Pitt: 'Pela segurança da família'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

A atriz Angelina Jolie cedeu entrevista para a revista Guardian's Weekend, onde comentou sobre o momento delicado que enfrentou com seu ex-marido, o ator Brad Pitt. No bate papo, a artista afirmou que se separou pela "segurança de toda a sua família", incluindo os filhos, a fazendo perceber os direitos pertencentes as crianças e adolescentes.

Jolie complementou ao dizer que não poderia falar sobre determinados assuntos, pois o processo de custódia dos seis filhos ocorre em segredo de Justiça. Mas ela acenou com a cabeça para confirmar as acusações de violência doméstica contra o ex-marido. "Foi muito difícil para mim estar em uma posição em que senti que deveria me separar do pai de meus filhos", expôs. A artista ainda relatou que viveu experiências "traumatizantes durante a última década" e que ficou "quebrada".

Angelina contou sobre um episódio que ocorreu entre Pitt e Maddox Jolie-Pitt, enquanto eles estavam em voo privado que os transportava de Los Angeles, Estados Unidos, para a França. Durante a viagem, o ator teria sido abusivo física e verbalmente com o filho, sendo classificado por Jolie como um momento "horrível".



Brad chegou a confessar que estava tendo problemas com o alcoolismo e que gritou com os filhos, mas negou ter abusado fisicamente deles. Após as alegações, o FBI o inocentou de irregularidades relacionadas ao incidente no avião. Angelina complementa ao dizer que pretende seguir em frente e deseja que toda a sua família se cure dos ocorridos, incluindo o próprio ex-marido.