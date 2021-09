'Cancelada'? Viih Tube lança livro contando os altos e baixos da carreira

NG Naum Giló*

Participar do Big Brother Brasil é o sonho de milhões de brasileiros que veem no programa uma chance de ganhar visibilidade, fama e dinheiro. No entanto, a realidade pode ser outra. A edição de 2021 foi marcada por participantes que saíram com rejeição recorde do público. Karol Conká e Nego Di obtiveram as maiores porcentagens de voto em paredões da história do programa e, até hoje, sofrem com o ódio de internautas e com o cancelamento.

Outra participante que não agradou ao público, mesmo conseguindo ficar quase até o final do programa, foi Viih Tube. Sobre ela caíram acusações como falsa, duas caras, fingida, além de piadas em relação a frequência com a qual tomava banho. Mas a realidade é que não foi a primeira vez que a youtuber foi cancelada. Ela atua na internet desde os 12 anos e sofreu com tsunamis de ódio virtual outras vezes, mesmo tendo apenas 21 anos.

Há algumas semanas, a jovem influencer anunciou, pelo Instagram, o livro de sua autoria, Cancelada, que trata dessas experiências com o cancelamento on-line e que promete provocar reflexões no leitor sobre alguns hábitos que podem ser extremamente danosos na internet. Com publicação marcada para este mês, pela editora Agir, a obra é resultado de desabafos postos no papel após a saída de Viih do BBB-21. “Não foi planejado. Foi mais uma forma de terapia para mim. Quando voltei ao mundo real, fiquei menos assustada do que imaginava que ficaria. Eu sempre tive medo de me expressar e, no programa, perdi esse receio, porque, ali, o público me conheceu, sem filtros”, destaca Viih Tube.

Em Cancelada, a ex-BBB revela detalhes de episódios que marcaram a sua vida como produtora de conteúdo na internet, que até mesmo pessoas próximas não sabem. Um desses casos foi quando publicou um vídeo no qual cuspia na boca do seu gato. Os menos de 10 segundos do vídeo foram o suficiente para desencadear uma série de comentários e mensagens odiosas, incluindo ameaças de assassinato.

Na quarta-feira passada, Viih Tube publicou um vídeo no Instagram falando sobre o Setembro Amarelo, mês marcado pela prevenção ao suicídio, e ela aproveitou para relembrar o episódio, que ocorreu quando tinha apenas 15 anos. Hoje, Viih diz estar calejada e que lê comentários dessa natureza com frieza, mas que, na época, essa mensagem poderia resultar em uma tragédia pessoal.

Bullying na infância por ter tido uma puberdade precoce, histórico de poucas amizades e dificuldade de confiar nas pessoas são outros assuntos que Viih Tube decidiu compartilhar com o leitor. Sobre o BBB, a influencer conta como a passagem pelo programa a ajudou a escrever o livro: “Eu sinto que deixei muita coisa lá, perdi o medo de me expressar. Errei lá e vou errar sempre. Era um jogo, não o meu cotidiano”. O livro Cancelada, que tem lançamento marcado para este mês, está disponível para pré-venda no site da Play Livro.

Cancelada

De Viih Tube.

Editora Agir.

Disponível para

pré-venda.

R$ 29,90.

