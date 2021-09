Fiuk é confundido com Cleo Pires após homenagem a Amy Winehouse

VO Victória Olímpio

O ator e cantor Fiuk participou da estreia do Show dos famosos 2021 e decidiu homenagear a cantora Amy Winehouse na estreia de Luciano Huck aos domingos, com o Domingão do Huck. No entanto, ele acabou gerando algumas piadas entre os internautas nas redes sociais e até mesmo do apresentador Luciano Huck e de Xuxa, convidada do júri.

"É mais difícil cantar ou andar nesse salto?", questionou o apresentador. "Cara, eu vivo de desafios. Tudo que me desestabiliza eu vou atrás pra ver o que acontece, então é um desafio muito grande", respondeu o ex-BBB, que cantou a música Valerie.

A caracterização de Fiuk foi comparada com a irmã, Cleo Pires: "Olhando para você de bate e pronto você está uma mistura da Amy Winehouse com a Cleo", brincou Luciano. Fiuk não perdeu a oportunidade e também entrou para a brincadeira: "Então, eu fiz essa piada lá dentro [no camarim]. Eu falei que miraram na Amy e acertaram na minha irmã".





Boninho, que também estava como jurado, deu 9,7 para Fiuk: "Eu estava sentindo que você estava muito preso. Queria ver você mais relaxado, brincando e se divertindo. O barato é deixar o bicho solto, isso vai dar uma pressão maior pra gente sentir".

Xuxa discordou de Boninho, mas também comparou Fiuk com a irmã: "Ao contrário do Boninho, eu achei esse olhar perdido muito dela [da Amy]. Ela tinha essa insegurança, eu vou dar 10 pra você, primeiro pela sua voz. Esse desafio de ter trocado o tom de voz e também usar o salto".



Fiuk ficou com 9,9, tendo recebido a maior nota da plateia virtual, despontando na liderança na primeira rodada ao lado de Gloria Groove. No twitter, os internautas se dividiram entre brincadeiras da apresentação e elogios ao arista.

Fiuk ficou entre os assuntos mais comentados hoje com sua apresentação em homenagem a diva Amy Winehouse no quadro Show dos Famosos na estréia do Domingão com Hulk.



