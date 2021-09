Morre, aos 76 anos, o pianista João Carlos Assis Brasil,

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

João Carlos Assis Brasil morreu, aos 76 anos, nesta segunda-feira (6/9), no Rio de Janeiro. O pianista teve um infarto na sexta-feira (3/9) e estava internado desde então. A morte foi confirmada pela assessoria do músico em mensagem postada no Facebook. "Comunicamos com profunda tristeza o falecimento hoje do nosso querido João Carlos Assis Brasil, em decorrência de um infarto na última sexta-feira", diz a nota.

Pianista que transitou pela MPB e trabalhou com os artistas mais importantes da música brasileira, João Carlos Assis Brasil gravou e fez shows com nomes como Maria Bethânia, Alaíde Costa, Olívia Byington e Ney Matogrosso. É de Assis Brasil o piano do show Pescador de pérolas, uma das apresentações icônicas de Ney Matogrosso e que depois se tornaria um disco.

Assis Brasil também transitava pela música erudita. Estudou piano no Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro, foi aluno de Jacques Klein e ganhou o Concurso Nacional de Piano da Bahia, em 1962. Na década de 1980, ele montou o João Carlos Assis Brasil Trio com Zeca Assumpção (baixo) e Cláudio Caribé (bateria). João Carlos Assis Brasil era irmão do saxofonista Vitor Assis Brasil, morto em 1981 e referência no jazz brasileiro.