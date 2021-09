Victoria posta foto de David Beckham bronzeando o bumbum na piscina

PU Portal UAI

(crédito: foto: Reprodução/Instagram)

Victoria Beckham fez questão de compartilhar nas redes sociais, neste domingo (05/09), um clique ousado de seu marido, David Beckham.

Na publicação, aos 46 anos, o ex-jogador de futebol aparece de costas, tomando sol na piscina, com a sunga levemente abaixada.



“Feliz domingo, de nada”, escreveu a ex-Spice Girl no post que mostra a bunda de David no feed da rede social.



Nos comentários da publicação, os fãs e seguidores de Victoria rapidamente rasgaram inúmeros elogios ao registro do ex-jogador.



"Como quebrar o Instagram", brincou um seguidor. "Quem mais deu zoom?", questionou um fã. "Que mulher sortuda que você é!", escreveu um terceiro. "Não poderia estar mais feliz", comentou uma admiradora. "Obrigada por compartilhar", reforçou outra. "Vai sair em todos os jornais", afirmou um internauta.



David e Victoria são casados há 22 anos. Eles são pais de Brooklyn de 22 anos, Romeo de 19, Cruz de 16 e a pequena Harper de 10.

Veja, abaixo, o clique: