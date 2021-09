Gretchen lança filha como modelo e impressiona por semelhança com Dua Lipa

PU Portal UAI

A cantora Gretchen está lançando mais uma filha na carreira artística, desta vez a famosa incentiva Giullia, de 18 anos, a ingressar na mídia como modelo e influenciadora digital. A jovem terminou os estudos na França e virá passar uma temporada no Brasil para trabalhar em algumas campanhas publicitárias.

A matriarca da família conversou com a Quem, revelando que sente orgulho da filha. "Ela mora na França e em setembro vem passar o fim do ano com a gente no Brasil, porque apareceram muitos trabalhos publicitários para ela. Ela é praticamente a sósia da Dua Lipa. Elas são muito parecidas. Agora, ela se formou e vai começar a faculdade no ano que vem", contou.

"Em janeiro vai para os Estados Unidos estudar inglês, para em junho prestar o vestibular para Comércio Exterior, na França<br>"

A famosa comemorou e comentou ter feiro um bom trabalho como mãe.



"Tenho muito orgulho dos meus filhos, porque todos eles estão construindo carreiras muito sólidas. Meu filho, que estava morando em Coimbra, terminou a faculdade dele lá e continua morando em Portugal. O Thammy, vocês acompanham o trabalho dele como vereador. O Décio morando em Nova York. O Gabriel já construiu a família dele na França. É muito orgulho para uma mãe só", celebrou.

Gretchen também revelou que está animada com a possível volta de shows, após o período de pandemia. Neste tempo, ela desenvolveu sua renda realizando publiposts nas redes sociais.

"Consegui me adaptar porque já é um trabalho que eu fazia antes da pandemia. Também tem o trabalho de coach que nós fizemos. Mas somos artistas e sentimos muita falta do público, do carinho dos fãs, de ver e conversar com as pessoas. Nós sofremos muito com essa ausência. Infelizmente, a gente vai ter que conviver com essa doença. De máscara, com distanciamento, mas aos poucos, temos que voltar com muito cuidado", afirma.

Vale lembrar que a cantora comentou sobre os memes que os internautas criam de suas imagens e vídeos, revelando se divertir.



"Tem inúmeros memes que eu adoro. Todos eles são muito divertidos e engraçados. Eu uso todas as minhas figurinhas. Aliás, quando a pessoa conversa comigo pela primeira vez no WhatsApp, morre de rir porque fico usando os meus memes para interagir. Mas o que gosto muito é aquele que falo: 'O que?' e o 'Atenta-me'. Eu afiando a faca também é sensacional", brincou a artista.