Projeto aprovado em primeiro pela CLDF facilita filmagens em Brasília

CB Correio Braziliense

(crédito: Bruno Sodré/CLDF)

Proposta de lei aprovada em primeiro turno na Câmara Legislativa do Distrito Federal pretende facilitar e incentivar a execução de filmagens em Brasília. A proposição acrescenta um parágrafo ao artigo primeiro da lei de licenciamento de eventos, abrangendo as produções audiovisuais, de qualquer formato, públicos ou privados, no escopo da lei.

O projeto, de autoria do Poder Executivo, nasceu no âmbito da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, visando ao “aquecimento da economia local, impulsionando a geração de emprego e receitas, bem como buscando a valorização da imagem simbólica da capital do país, projetando-a nacional e internacionalmente”. A matéria ainda será apreciada em segundo turno pela Câmara.