Dinho Ouro Preto é atacado por bolsonaristas após criticar o presidente

Ed Estado de Minas

(crédito: (foto: Reprodução/Instagram))

O vocalista da banda Capital Inicial, Dinho Ouro Preto entrou na mira dos bolsonaristas ao criticar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas redes sociais.

Na tarde desta segunda-feira (6/9), o cantor publicou um texto em sua página oficial e classificou o ato convocado pelo presidente como "manifestações golpistas de 7 de Setembro".



"Os democratas não devem alimentar ilusões sobre o dia seguinte às manifestações golpistas de 7 de Setembro. Bolsonaro sabe que perderá no voto e que a sua chance de permanecer no poder depende de um golpe", começou.



Dinho Ouro Preto disse ainda que "há farta munição para a Justiça mandar Bolsonaro à prisão".

"Só assim crimes praticados por ele e a sua família poderão ser acobertados. Com a quantidade de crimes comuns e responsabilidade cometidos até agora, há farta munição para a Justiça mandar Bolsonaro à prisão", emendou.

Em outro trecho do texto, o cantor chamou o presidente da República de "candidato a ditador".

"O candidato a ditador cometerá nesta terça-feira mais um crime de responsabilidade para tentar assustar as instituições e sociedade civil. Bolsonaro dedicou as últimas a semanas a mobilizar caravanas de apoiadores para os atos de BSB e SP. Quer imagens de multidões nas duas cidades para arrotar um poder popular que não tem", escreveu.

Dinho também chamou a atenção para a alta nos preços dos alimentos, gás e gasolina e disse que Bolsonaro ameaça dar um golpe com suporte de "militares gulosos por acúmulos de rendimentos com cargos civis, pastores evangélicos e empresários predatórios sem compromisso com os valores de uma sociedade democrática".



Reações

Segundos depois da publicação do texto, internautas favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro inundaram a página de Dinho Ouro Preto com críticas e alguns até chegaram a questionar o sucesso do cantor.

"Nossa que decepção, não sabia que vc era mais um inseto, era muito fã, agr tá explicado pq nem sucesso faz mais, não tem mais cérebro", escreveu um internauta.

"Era muito fã, e não sabia que ele é contra o governo?? Era muito fã, mas agora só pq ele não é bolsonarista, nem sucesso ele faz mais?? Aaaooooo gado. Dinho fica muito triste por vc deixar de ser fã dele por isso #erafã kkkkkk", disse outra.

"Manifestação golpista é o seu c.... Que Bolsonaro perca no voto, faz parte do jogo, mas censurando apoiadores e prendendo sem motivo? Vocês são uns bostas", atacou outro bolsonarista.

Em outras ocasiões, Dinho Ouro Preto, que disse ser "de centro-esquerda", já havia se declarado contra ao governo de Jair Bolsonaro. Inclusive, participou de atos em São Paulo quando afirmou que Bolsonaro "é mais nocivo que o vírus", se referindo ao coronavírus.

Em junho de 2020, o cantor comunicou que foi infectado pela COVID-19, que deixou um edema em suas cordas vocais.