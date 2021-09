Rafael Ilha fala sobre a morte de Gugu: 'Sei o que realmente aconteceu'

PU Portal UAI

(crédito: foto: Reprodução/Montagem/Youtube)

Durante uma entrevista ao canal Inteligência Ltda, no youtube, o cantor Rafael Ilha relembrou os tempos de Polegar, grupo musical empresariado por Gugu Liberato nos anos 80. No bate-papo, o artista deu uma declaração curiosa sobre a morte do apresentador.

Para Rafael, o apresentador não perdeu a vida em um acidente doméstico. "Eu sei o que realmente aconteceu e não foi isso", afirmou.





Segundo as informaçõe da família Liberato, na época, Gugu estava no sótão da sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, trocando uma lâmpada. No entanto, se desequilibrou e caiu de uma altura de quatro metros. Ele foi levado ao hospital logo em seguida, mas não resistiu.





"Eu sei o que realmente aconteceu e não foi isso. Tomara que um dia as pessoas possam ter a oportunidade de saber. Quando o Gugu ia chegar e falar: 'vou trocar uma lâmpada?'. Ele nunca fez isso. Gugu não sabe trocar uma lâmpada. Isso não aconteceu. Eu sei o que aconteceu", contou.

O ex-Polegar não quis falar a 'verdade' sobre a morte de Gugu. "Não sei porque deram essa versão. Acho que poderiam ter contado a verdade. Só acho isso, não teria problema. Foi uma fatalidade, mas não acho justo", declarou.



"Fui ao velório, falei com a família e sei que ele está em um bom lugar agora, olhando lá de cima e é isso que importa. A saudade vai ficar mesmo", completou Rafael.