Rafa Kalimann desabafa sobre haters na web e admite crise de choro

(crédito: (foto: Reprodução/Instagram))

A ex-BBB Rafa Kalimann desabafou em suas redes sociais neste domingo (5) sobre a ação de haters na internet. Ela admitiu que já teve crises de choro por causa de ataques nas redes: “pânico, desespero e medo”.



Pelo Twitter, a apresentadora comentou a matéria exibida no Fantástico sobre ataques na web. “Finalmente matérias como essa do Fantástico mostrando a gravidade dos Haters na internet. Não normalizem a maldade escancarada que virou diversão pra muitos aqui”, escreveu.

Na reportagem, Rafa aparece lendo trechos de mensagens de ódio. "Doeu ler aqueles comentários ali. Mas eles são diários, contínuos e vários deles eu nem consigo entender o contexto, é só pelo prazer de quem escreve. Hater é um dos nossos maiores retrocessos", disse ela.

“Já chorei sem conseguir me controlar, foram inúmeras crises de pânico, vontade de desistir, desespero e medo. Já li que eu era ‘digna de morrer’ por dar bom dia. Já descontextualizaram situações, mentiram, distorceram, tudo pra aumentar o hate, pra que mais pessoas o jogassem”, revelou a vice-campeã do BBB 20.

"Já foi ‘hypado’ falar mal de mim assim como acontece com muitas outras pessoas públicas, e nem adianta falar que isso não existe porque sabemos que sim! Gera like o comentário mais ofensivo, engaja mais e isso fica sem freio, sem pensar em quem está lendo”, escreveu.



Rafa ainda concluiu dizendo que está “calejada”. "Assim como sei que meu longo desabafo pode me gerar ainda mais hate. Só que hoje já é uma Rafa calejada. Infelizmente, porque não queria ter que me acostumar com isso", finalizou.