Elton John anuncia para outubro novo álbum gravado durante a pandemia

CB Correio Braziliense

O cantor Elton John que teve a sua turnê “Farewell Yellow Brick Road” interrompida devido à pandemia do novo coronavírus, anunciou o lançamento de seu novo álbum The Lockdown Sessions. O álbum foi produzido remotamente desde o início do isolamento, em março de 2020.

O disco possui 16 faixas gravadas com artistas de diferentes gêneros musicais e será lançado pela Universal Music em 22 de outubro. As canções Chosen Family, It’s a Sin e Cold Heart já podem ser ouvidas nas plataformas digitais. Um dos destaques do lançamento é o single Cold Heart, que foi gravado em parceria com a cantora Dua Lipa e remixado pelo grupo musical australiano PNAU.

O disco reúne artistas de diferentes gêneros musicais, como a banda de rock Gorillaz e o rapper Young Thug. Além de Dua Lipa, terá a participação de outros nomes do pop como Miley Cyrus, Nicki Minaj, Lil Nas X, Charlie Puth e Rina Sawayama. A pré-venda do disco já está disponível no site da Universal Music e tem previsão de estoque até dezembro.