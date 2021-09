Boato que Neymar e Jade ficaram ganha repercussão e João Guilherme comenta

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

A madrugada de terça-feira (07/09), foi movimentada na internet. De acordo com informações do perfil de fofoca Gossip do dia, Neymar teria ficado com Jade Picon, recém-solteira após o fim do namoro de 3 anos com João Guilherme.

Segundo a publicação, o atleta teria ficado com a modelo, durante uma festa na casa de Rafaella Santos, irmã do craque. O evento aconteceu no domingo (05/09), após o jogo interrompido entre Brasil e Argentina, em São Paulo.

Não demorou muito para o suposto affair ocupar os Trending Topics do Twitter.

Curiosamente no mesmo momento dos burburinhos, o ex-namorado da influencer, postou uma captura de tela de uma suposta conversa que teria tido com ela: “Descobri [com] quem você ficou. Obrigada de nada. Você é mio doida cabeça, realmente não te conheço, mas parabéns foi um ótimo jeito de alimentar seu ego, uma pena terminamos assim, mesmo mesmo mesmo”.

Logo, internautas sugeriram que as mensagens poderiam estar diretamente relacionadas ao fato de Jade ter ficado com Neymar, e aumentou ainda mais as suspeitas que o boato seriam verdade. Na sequência, João apagou a postagem.

Ainda mais que o cantor e ator, parou de seguir a blogueira e o atacante do Paris Saint-Germain, com quem já postou fotos na web e era amigo.

Além disso, o filho de Leonardo publicou posts cheio de ironia na rede social do passarinho. "Não vou dormir em posição fetal hoje, eu juro que tá tudo bem, família", escreveu o artista, que depois completou: "Vou aproveitar e virar cantor sertanejo".

Guilherme ainda respondeu um internauta que postou um meme da situação, brincando que o ator teria enviado: "me amava o c******" para a ex.



"Para de zoar, mano", pediu o cantor, rindo da situação.