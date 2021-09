Estátuas de Paulo Gustavo serão inauguradas em Niterói, no Rio de Janeiro

AE Agência Estado

Banquinhos também serão instalados ao lado das estátuas para os visitantes fazerem fotos -

Paulo Gustavo será homenageado mais uma vez, agora, na cidade onde nasceu: Niterói, no Rio de Janeiro. Duas novas estátuas do ator, de concreto e com pintura acobreada, serão inauguradas a partir de 30 de outubro.

Uma estátua de Dona Hermínia, celebre personagem do ator em Minha mãe é uma peça, e a outra do próprio artista estarão no Campo de São Bento, em Icaraí.

Os visitantes do local poderão tirar fotos com os monumentos sentando em banquinhos que foram colocados pela Prefeitura de Niterói.

No fim de maio, a antiga Rua Coronel Moreira César recebeu o nome do ator. O endereço também recebeu diversas plaquinhas com a foto de Paulo Gustavo.