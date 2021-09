CB Correio Braziliense

Catarse

Seguirei taciturna

Com a alma apertada de promessas repetidas

Com a face inundada

De um passado malpassado

Com o sopro do vento

Nas páginas da estrada

Seguirei como quem já viveu de tudo

Como quem experimentou de tudo

e nada provou

Com o mar nos olhos

Temperando a face

Seguirei de mãos dadas as

fotos antigas

No colo das lembranças

Presa na memória da partida

Na métrica de palavras

De sentimentos múltiplos à catarse.

Luh Veiga