Coreografias e conexÃµes

A sexta edição do Movimento Internacional de Dança (MID) é uma espécie de retomada. Com formato híbrido em uma programação on-line e presencial, o MID está sendo encarado como um respiro, um fio de esperança para os artistas do palco, os que mais têm sofrido durante os fechamentos provocados pela pandemia de coronavírus. Em julho de 2020, o evento ficou restrito às apresentações on-line, com 10 coreografias curtas e uma batalha de breaking. A expectativa da organização era poder voltar aos palcos em novembro, mas o recrudescimento da pandemia não permitiu. “Daí, a gente pensou em fazer em abril, mas a covid-19 não permitiu. Agora, finalmente, conseguimos levar a dança do DF de volta ao palco”, celebra Sérgio Bacelar, diretor do MID.

Para colocar em prática um esquema de segurança sanitária e tentar conquistar a confiança do público, ele investiu 5% do orçamento do festival em protocolos. “Pela primeira vez, em 22 anos como festivaleiro, eu tenho na minha equipe uma coordenação de saúde”, avisa. Para minimizar o risco de contaminação, os organizadores do MID aplicarão 560 testes antígenos nos profissionais que participam do evento, além de fornecer máscaras PFF2 para todos que trabalharem dentro do teatro. A ocupação das salas será reduzida em 50%. “Primeira vez que trabalho nesse modelo, e acho necessário para fazer esse presencial acontecer. Não vai ser fácil. Para mim é muito claro que o público vai voltar paulatinamente às apresentações de teatro. Precisamos voltar. Na tentativa de reconquistar o movimento, é isso que a gente está fazendo. São mais ou menos 200 pessoas envolvidas com essa parte presencial”, explica.

O eixo principal da sexta edição é a dança produzida no DF, com seis espetáculos nascidos, na maior parte, durante a pandemia e sob o impacto do distanciamento social. “Esse é o momento que o MID precisa dar atenção para a cadeia produtiva da dança no DF. Porque, nesse momento, precisamos cuidar dos que estão mais próximos da gente, do nosso entorno, então a gente apresenta para esses grupos a oportunidade de dançar novamente”, diz Bacelar.

No programa também entram sete coreografias internacionais com transmissão on-line e duas de fora de Brasília, com apresentações presenciais. Cristina Moura, ex-integrante do grupo brasiliense EnDança, traz Agô; e Clarice Lima, do Ceará, dirige Iracema, espetáculo inspirado no clássico de José de Alencar e destinado às crianças. Entre os internacionais, Lied Ballet, do francês Thomas Lebrun, será apresentado on-line, assim como o Ciné-Danse, um conjunto de cinco coreografias da companhia francesa Amala Dianor.

Os espetáculos de Brasília terão duas apresentações presenciais no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e uma on-line, com transmissão ao vivo. Um palco aberto vai receber também coreografias curtas de vários estilos e apresentadas por profissionais, iniciantes e amadores. Esse formato de peças curtas será realizado aos domingos, na área externa do CCBB, até o fim do festival. A intenção é mesmo a diversidade, ideia que marca toda a programação do MID. “Todos dançando danças diferentes juntos”, diz Bacelar.